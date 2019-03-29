Политика

16:12 29.03.2019

СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

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СБУ выявила десятки лже-доменов популярных украинских СМИ и организаций, созданных для хакерской атаки накануне выборов президента

Сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку подконтрольным российским спецслужбам хакеров провести подготовительный этап кибератаки на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины.

"Специалисты спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний", - сообщил пресс-центр СБУ в пятницу.

По информации спецслужбы, новосозданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на госсектор в прошлом году.

"В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ", - указано в сообщении СБУ.

"Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов президента Украины", - отметили в СБУ.

Сотрудники кибербезопасности СБУ проинформировали всех, против кого потенциально были направлены кибератаки для заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак.

"Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций СБУ не публикует полный список доменов обнаруженной уголовного инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Теги: #россия #украина #сми #сбу #выборы #хакеры
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