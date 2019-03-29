Политика

14:43 29.03.2019

Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

1 мин читать
Гройсман встретился с международными наблюдателями на выборах президента

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с представителями Международного республиканского института, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) и Национального демократического института, которые будут наблюдателями на президентских выборах.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, основная задача правительства во время двух избирательных кампаний - гарантировать проведение свободного, демократического избирательного процесса и обеспечить устойчивое экономическое развитие страны.

"Важно, чтобы выборы и президента, и парламента прошли прозрачно, открыто и демократично… Правительство обеспечило проведение первого этапа выборов - прежде всего по материально-техническому обеспечению. Все вопросы организационного характера решены, - сказал В.Гройсман.

Глава правительства также отметил, что существуют внешние угрозы. Так, в правительстве не исключают, что Россия может прибегнуть к эскалации на Донбассе или в Азово-Черноморском регионе, а также продолжать активное распространение фейков.

"Россия пытается вмешиваться в избирательный процесс, используя различные инструменты. Специальные службы этим занимаются ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, 25 марта Центральная избирательная комиссия Украины завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Всего для наблюдения за выборами зарегистрировано 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Теги: #гройсман #наблюдатели #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 29.03.2019
"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

"Северный поток-2" не заработает с 1 января 2020 года

15:34 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:33 29.03.2019
У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

15:30 29.03.2019
Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

Глава штаба Порошенко: Эта избирательная кампания – точка невозврата Украины на орбиту России

15:29 29.03.2019
Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

Минздрав объявил конкурс на должность гендиректора ГП "Медицинские закупки Украины"

15:11 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:07 29.03.2019
Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

Штабы трех кандидатов призывали членов УИК к противоправным действиям, из-за чего не исключены проблемы на некоторых участках - КИУ

15:03 29.03.2019
Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

14:57 29.03.2019
Приобретенный "Метинвестом" "Юнистил" намерен в 2019г нарастить производство вдвое - гендиректор

Приобретенный "Метинвестом" "Юнистил" намерен в 2019г нарастить производство вдвое - гендиректор

14:56 29.03.2019
Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

В избирательные фонды кандидатов в президенты поступило 1,312 млрд грн

Глава избирательного штаба Порошенко отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и "сеток"

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн

Порошенко: Главный мотив владельца "1+1" Коломойского – месть государству

Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА