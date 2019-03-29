Политика

14:29 29.03.2019

Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

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Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента: сегодня перед Украиной стоит задача выбрать путь

Второй президент Украины (1994–2005) Леонид Кучма призвал соотечественников прийти в воскресенье, 31 марта, на избирательные участки и проголосовать на выборах главы Украинского государства и тем самым определить путь дальнейшего развития страны.

"Я прежде всего хочу обратиться чтобы сказать - придите, люди добрые, на выборы. Потому что сегодня перед Украиной стоит задача – какой путь мы выберем? Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Могу немножко аллегориями сказать - мы практически построили забор разделительный в Украине, сегодня есть две Украины, а это ужас! Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг – "За единую Украину!", об этом мы забыли. Потому что их действительно сегодня две и одна пытается диктовать всем свою волю, а это путь в никуда. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения также люди должны подумать - что же завтра? Какой мы хотим видеть Украину?", - сказал Л.Кучма в интервью журналистам в пятницу в Киеве.

Второй президент Украины подчеркнул, что в настоящее время Украина занимает "последнее место во всех рейтингах, прежде всего, с точки зрения экономики".

"Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще сегодня можно сказать, не существует, остатки только. (...) Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные силы и мощную армию, если экономики нет у нас? Вот поэтому надо над этим думать в первую очередь", - выразил убеждение он.

Вместе с тем, Л.Кучма отметил, что упомянутыми им темами проблемы в Украине не ограничиваются.

"Ну а дальше там столько проблем! Главное, чтобы заинтересованность была у иностранного инвестора - в такую страну, где не работает правовая система, никто не придет, а без иностранных инвестиций ничего не будет", - сказал он.

"Так что это главное - прийти на выборы и отдать свой голос. У нас же люди хорошо понимают, чего они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать", - подытожил второй президент Украины.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #украина #выборы #кучма
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