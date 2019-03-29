Политика

13:05 29.03.2019

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

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Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов, и что наблюдатели смогут зафиксировать все возможные нарушения в избирательном процессе.

"Мы ожидаем, что будут конкурентные выборы, и у нас нет причин считать, что так не будет. Поскольку сейчас, за два дня до выборов никто не знает, кто победит и каков будет результат. Это доказательство того, что Украина демократична. Мы хотели бы, что эти выборы подтвердят и укрепят демократический характер Украины", - сказал глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на брифинге краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

По его словам, большое число наблюдателей смогут зафиксировать любое нарушение. "И уже вечером 21 апреля мы будем иметь президента, который представляет желание и выбор большинства украинцев. Граждане Украины заслуживают демократических выборов", - подчеркнул посол.

В свою очередь посол США в Украине Мари Йованович добавила, что миссия наблюдателей ENEMO будет способствовать процессу выборов в Украине.

"Непредвзятые выборы не только обеспечивают процесс (смены власти – ИФ), но и являются подтверждением результатов, усилением демократических институтов", - отметила посол.

Говоря непосредственно о миссии наблюдателей, генеральный секретарь ENEMO и глава Миссии ENEMO в Украине Златко Вуйович проинформировал, что она состоит из 48 долгосрочных наблюдателя и 148 краткосрочных наблюдателей, которые разъедутся по всем регионам Украины.

Теги: #мингарелли #ес #украина #выборы
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