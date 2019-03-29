Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко Виталий Ковальчук отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и так называемых "сеток" (схем потенциального подкупа избирателей).

"Когда в избирательной кампании используются признанные во всем демократическом мире практики, а нас за это критикуют оппоненты, у меня это вызывает улыбку… Лучшие западные политологи и консультанты постоянно учат все политические партии Украины лучшим демократическим методам взаимодействия с избирателями, например, сбор подписей под петициями, анкетирование по актуальным проблемам, общественные слушания, кампании "от дверей к дверям", привлечение волонтеров и сторонников и т.д. По логике наших оппонентов, они учат украинское гражданское общество строить "сети" и подкупать избирателей?! Это же полный бред", - сказал В.Ковальчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что обвинения оппонентов кандидата в президенты П.Порошенко в использовании админресурса не имеют оснований.

"Что касается обвинений в использовании админресурса и подкупа: пока что кроме голословных обвинений ничего нет… И не будет", - добавил В.Ковальчук.



Полный текст интервью В.Ковальчука будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"