В избирательные фонды кандидатов в президенты поступило 1,312 млрд грн

На счета избирательных фондов кандидатов в президенты поступило 1,312 млрд грн, свидетельствует анализ промежуточных финансовых отчетов, проведенный движением "Честно" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В частности, 35,5% данной суммы составили собственные средства кандидатов, 27,6% - средства партий, 33,3% - взносы избирателей и 3,6% - взносы юридических лиц.

Отмечается, что избирательный фонд действующего главы государства Петра Порошенко составил 415,6 млн грн (100% - собственные средства), лидер партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 164 млн грн (100% - средства партии), кандидат от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула – 116,8 млн грн (95,3% - взносы физлиц, 4,7% - взносы юрлиц), лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 101,9 млн грн (35,3% - средства партии, 64,4% - взносы физлиц, 0,3% - взносы юрлиц), народного депутата Сергея Таруты – 96 млн грн (34,3% - собственные средства, 7,6% - средства партии, 58,1% - взносы физлиц), шоумена Владимира Зеленского – 95,4 млн грн (12,2% - собственные средства, 16,5% - средства партии, 63,9% - взносы физлиц, 7,5% - взносы юрлиц).

Избирательный фонд лидера Радикальной партии Олега Ляшко составил 83,9 млн грн (89,5% - средства партии, 10,5% - взносы физлиц), выдвиженца партии "УКРОП" Александра Шевченко – 61,1 млн грн (63% - средства партии, 34,4% - взносы физлиц, 2,6% - взносы брлиц), кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 47,3 млн грн (82,2% - взносы физлиц, 17,8% - взносы юрлиц), лидера партии "Самопомич" Андрея Садового – 37,5 млн грн (0,5% - собственные средства, 27,5% - средства партии, 10,1% - взносы физлиц, 61,9% - взносы юрлиц).

Что касается структуры расходов, то 58,7% средств кандидаты потратили на рекламу на телевидении, 15% - на печатную продукцию, 14,9% - на внешнюю рекламу, 2,4% - на радио, 2,1% - на рекламу в печатных СМИ и 4,7% - на другие цели.

Так, П.Порошенко потратил на рекламу на телевидении 58,5% средств избирательного фонда, Ю.Тимошенко – 70,3%, А.Вилкула – 84,6%, А.Гриценко – 42,8%, С.Таруты – 79,4% В.Зеленского – 67,9%, О. Ляшко – 33,3%, А.Шевченко – 67,5%, Ю.Бойко – 59,4%.