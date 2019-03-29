Политика

11:21 29.03.2019

Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн

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Порошенко потратил на свою избирательную президентскую кампанию 415 млн грн

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко потратил на свою избирательную кампанию 415 млн грн, сообщил глава избирательного штаба кандидата Виталий Ковальчук.

"На сегодня из избирательного фонда Петра Порошенко потрачено 415 миллионов гривен", - сказал В.Ковальчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, избирательная кампания П.Порошенко – прозрачна и финансируется им самостоятельно из ранее официально задекларированных средств.

"Такой подход дает гарантию независимости президента при принятии решений: нет олигархов, которым он был бы обязан приходом к власти. За ним никто не стоит – никто не может дергать его за ниточки", - отметил В.Ковальчук.


Полный текст интервью В.Ковальчука будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ковальчук #порошенко #украина #выборы
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