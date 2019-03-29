Порошенко: Главный мотив владельца "1+1" Коломойского – месть государству

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что владелец телеканала "1+1" бизнесмен Игорь Коломойский распространяет о нем лживую информацию с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка в 2016 году.

"Мои оппоненты в последние недели льют на меня реки бесстыдной лжи. Главным инструментом распространения лжи последние месяцы, как это ни прискорбно, является канал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и бежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2… И мотив его – это месть государству", - сказал президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Львова, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.

П.Порошенко напомнил, что в конце 2016 года украинское правительство, чтобы спасти средства почти 20 млн вкладчиков от махинаций владельцев ПриватБанка, которые вывели все деньги из банка, национализировал финучреждение и обеспечил его эффективное и надежное функционирование.

"Это и стало причиной информационной войны, которую владелец "плюсов" (телеканал "1+1") Решил против государства. Не стесняются уже целыми кусками дублировать фейки из российских каналов. Просто переписывая и ретранслируя. Разве что единственное, что они делают – переводят на украинский", - сказал президент.

П.Порошенко подчеркнул: "Что бы обо мне не говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте: ничего общего с правдой, ничего, даже подобного честной журналистики, это не имеет".

Ранее сообщалось, что правительство Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.