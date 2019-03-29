Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 10-11 апреля в Вашингтоне, сообщает администрация президента Южной Кореи.
"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.
Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.
Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.
Белый дом подтвердил данную информацию.
"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп примут президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Чжон Сук в Белом доме 11 апреля. Президент Д.Трамп и президент Мун Чжэ Ин обсудят последние события вокруг Корейской народной демократической республики и двусторонние вопросы", - следует из сообщения администрации президента США.
В свою очередь, министр обороны Республики Корея Чжон Кен Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проведут переговоры 1 апреля в Вашингтоне, сообщает "Ренхап".
Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в понедельник для своих первых очных переговоров.
Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове после провала второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля.
Чжон Кен Ду и П.Шанахан также оценят недавние совместные учения Dong Maeng, которые заменили крупномасштабные ключевые командные учения Resolve, чтобы не навредить переговорам по денуклеаризации с КНДР.
Ожидается также, что руководители оборонных ведомств обсудят планы совместных учений союзников в конце этого года.
Кроме того, в планах Чжон Кен Ду встретиться с сенатором Кори Гарднером, председателем подкомитета по международным отношениям в Восточной Азии, и Адамом Смитом, главой комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы призвать Конгресс поддержать альянс США и Южной Кореи.