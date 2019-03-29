Политика

06:55 29.03.2019

Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

2 мин читать

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 10-11 апреля в Вашингтоне, сообщает администрация президента Южной Кореи.

"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.

Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.

Белый дом подтвердил данную информацию.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп примут президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Чжон Сук в Белом доме 11 апреля. Президент Д.Трамп и президент Мун Чжэ Ин обсудят последние события вокруг Корейской народной демократической республики и двусторонние вопросы", - следует из сообщения администрации президента США.

В свою очередь, министр обороны Республики Корея Чжон Кен Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проведут переговоры 1 апреля в Вашингтоне, сообщает "Ренхап".

Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в понедельник для своих первых очных переговоров.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове после провала второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля.

Чжон Кен Ду и П.Шанахан также оценят недавние совместные учения Dong Maeng, которые заменили крупномасштабные ключевые командные учения Resolve, чтобы не навредить переговорам по денуклеаризации с КНДР.

Ожидается также, что руководители оборонных ведомств обсудят планы совместных учений союзников в конце этого года.

Кроме того, в планах Чжон Кен Ду встретиться с сенатором Кори Гарднером, председателем подкомитета по международным отношениям в Восточной Азии, и Адамом Смитом, главой комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы призвать Конгресс поддержать альянс США и Южной Кореи.

Теги: #южкорея #сша #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:59 29.03.2019
Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

18:31 28.03.2019
Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

Литва и США подпишут пятилетний план военного сотрудничества

13:03 28.03.2019
ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

ГБР начинает следствие в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США – Труба

09:38 28.03.2019
Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

22:54 27.03.2019
Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

Помпео надеется, что в НАТО примут новые меры "в ответ на действия РФ в Украине"

18:57 27.03.2019
Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

15:17 27.03.2019
Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

Гриценко обсудил с послом США ход президентской кампании и взаимодействие для честных выборов

10:11 27.03.2019
РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

РФ может столкнуться с новыми санкциями США из-за расследования Мюллера

07:33 27.03.2019
Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

Трамп подписал указ о защите США от потенциального воздействия электромагнитных импульсов

04:43 27.03.2019
США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

США призвали все страны-члены ОБСЕ поддерживать деятельность мониторинговой миссии организации в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Противник заплатит вдвойне за каждую провокацию на фронте - Порошенко

Порошенко о непризнании Россией выборов в Украине: Сценарий Москвы валится, поэтому они так верещат

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено – адвокат

Порошенко не имеет материальных претензий к "1+1", хочет добиться лишь опровержения неправдивой информации – Медведев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА