Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп планируют провести встречу 10-11 апреля в Вашингтоне, сообщает администрация президента Южной Кореи.

"Два лидера проведут углубленные переговоры, в ходе которых обсудят пути укрепления альянса Сеул-Вашингтон и скоординируют позиции по созданию мирного режима на Корейском полуострове посредством полной денуклеаризации", - говорится в сообщении президентского офиса.

Это будет первая встреча глав США и Южной Кореи с момента срыва второго саммита между Д.Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое в феврале.

Уточняется, что Мун Чжэ Ин прибудет в США 10 апреля, а встреча с президентом США состоится на следующий день - 11 апреля.

Белый дом подтвердил данную информацию.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп примут президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Чжон Сук в Белом доме 11 апреля. Президент Д.Трамп и президент Мун Чжэ Ин обсудят последние события вокруг Корейской народной демократической республики и двусторонние вопросы", - следует из сообщения администрации президента США.

В свою очередь, министр обороны Республики Корея Чжон Кен Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан проведут переговоры 1 апреля в Вашингтоне, сообщает "Ренхап".

Главы оборонных ведомств США и Южной Кореи встретятся в понедельник для своих первых очных переговоров.

Отмечается, что на встрече планируется обсудить ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове после провала второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля.

Чжон Кен Ду и П.Шанахан также оценят недавние совместные учения Dong Maeng, которые заменили крупномасштабные ключевые командные учения Resolve, чтобы не навредить переговорам по денуклеаризации с КНДР.

Ожидается также, что руководители оборонных ведомств обсудят планы совместных учений союзников в конце этого года.

Кроме того, в планах Чжон Кен Ду встретиться с сенатором Кори Гарднером, председателем подкомитета по международным отношениям в Восточной Азии, и Адамом Смитом, главой комитета по вооруженным силам Палаты представителей, чтобы призвать Конгресс поддержать альянс США и Южной Кореи.