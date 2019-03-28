Политика

23:07 28.03.2019

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

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Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Кандидат в президенты Украины, лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что после выборов не будет массовых протестов, спровоцированных ее политической силой.

"Хочу сейчас успокоить всех, кто меня слышит. Я знаю, что сейчас как-то агрессивно нагнетается ситуация в стране - о каких-то новых майданах, восстаниях, силовых противостояниях (идет речь - ИФ). Могу вам сказать - ничего подобного не будет", - сказала Ю.Тимошенко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя информацию о возможности акций протеста, инициированных ее политической силой в случае проигрыша на президентских выборах.

При этом она дала понять, что не допускает возможности своего проигрыша и добавила: "Будьте абсолютно спокойны. Вы знаете, что рейтинги и соцопросы... это политические технологии, на которые я прошу всю страну не обращать внимания".

Теги: #восстания #исключение #украина #выборы
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