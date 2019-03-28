Политика

21:01 28.03.2019

Противник заплатит вдвойне за каждую провокацию на фронте - Порошенко

1 мин читать
Противник заплатит вдвойне за каждую провокацию на фронте - Порошенко

За каждую провокацию на фронте противник заплатит вдвойне, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я как верховный главнокомандующий хочу заявить, что за каждую провокацию, происходящую сейчас на фронте, противник, в том числе регулярные силы Российской Федерации, имеющие своих наемников на оккупированной территории, заплатят вдвойне. Это сейчас так и происходит. Наш огонь в ответ является достаточно эффективным!" - сказал П.Порошенко во время прямого включения из Львова в четверг вечером в эфире телеканала "Интер".

Он также сообщил, что не только Вооруженные силы Украины, но и подразделения территориальной обороны, и силы сектора обороны и безопасности "подготовят очень много сюрпризов агрессору" в случае его авантюрных и безответственных действий.

Теги: #рф #провокации #фронт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 28.03.2019
Угрозы в адрес глав избиркомов могут быть провокацией российских спецслужб - Шкиряк

Угрозы в адрес глав избиркомов могут быть провокацией российских спецслужб - Шкиряк

11:15 28.03.2019
Делегация Украины требует остановить попытки восстановления делегации РФ в ПАСЕ из-за дальнейших репрессий в Крыму – Арьев

Делегация Украины требует остановить попытки восстановления делегации РФ в ПАСЕ из-за дальнейших репрессий в Крыму – Арьев

10:57 28.03.2019
На консультациях по малазийскому Boeing речь шла о правовой ответственности РФ - МИД Нидерландов

На консультациях по малазийскому Boeing речь шла о правовой ответственности РФ - МИД Нидерландов

00:20 26.03.2019
Посольство США призвало РФ немедленно отпустить пленных украинских моряков и вернуть суда

Посольство США призвало РФ немедленно отпустить пленных украинских моряков и вернуть суда

20:36 25.03.2019
РФ дорого заплатит, если решит продолжить агрессию внутри Украины - Порошенко

РФ дорого заплатит, если решит продолжить агрессию внутри Украины - Порошенко

20:31 25.03.2019
Порошенко: России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса

Порошенко: России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса

20:25 25.03.2019
России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса – Порошенко

России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса – Порошенко

17:13 25.03.2019
Дело СКР РФ против Вятровича является неудачной попыткой переписать на свой манер украинскую историю – МИД

Дело СКР РФ против Вятровича является неудачной попыткой переписать на свой манер украинскую историю – МИД

14:05 25.03.2019
Украина предлагает заказчикам из ЕС аренду 12 млрд куб. м в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита из РФ

Украина предлагает заказчикам из ЕС аренду 12 млрд куб. м в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита из РФ

13:52 25.03.2019
Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

Климкин хочет знать, обсуждали ли Бойко и Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь

ВВС принесла извинения за распространение недостоверной информации о Порошенко

Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко о непризнании Россией выборов в Украине: Сценарий Москвы валится, поэтому они так верещат

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено – адвокат

Порошенко не имеет материальных претензий к "1+1", хочет добиться лишь опровержения неправдивой информации – Медведев

У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь

Порошенко хочет пожертвовать компенсацию от ВВС на благотворительность

Средства опломбирования и опечатывания на выборах президента Украины полностью отвечают международным стандартам - АПСО

ВВС принесла извинения за распространение недостоверной информации о Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА