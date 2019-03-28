Противник заплатит вдвойне за каждую провокацию на фронте - Порошенко

За каждую провокацию на фронте противник заплатит вдвойне, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Я как верховный главнокомандующий хочу заявить, что за каждую провокацию, происходящую сейчас на фронте, противник, в том числе регулярные силы Российской Федерации, имеющие своих наемников на оккупированной территории, заплатят вдвойне. Это сейчас так и происходит. Наш огонь в ответ является достаточно эффективным!" - сказал П.Порошенко во время прямого включения из Львова в четверг вечером в эфире телеканала "Интер".

Он также сообщил, что не только Вооруженные силы Украины, но и подразделения территориальной обороны, и силы сектора обороны и безопасности "подготовят очень много сюрпризов агрессору" в случае его авантюрных и безответственных действий.