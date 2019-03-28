Политика

17:56 28.03.2019

Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено – адвокат

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Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено – адвокат

Следствие по расследуемому Службой безопасности Украины с февраля 2018 года уголовному делу, где экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подозревается в якобы участии в преступной организации, которое было возобновлено 1 марта 2019 года, вновь приостановлено Генеральной прокуратурой Украины 25 марта, сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий.

"После того, как нам стало известно о возобновлении уголовного дела в отношении Саакашвили, я подал запрос в Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать возможность ознакомиться с материалами дела и на каком этапе находится расследование. Сегодня получил ответ, что дело вновь приостановлено на неопределенный срок", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Причиной для такого процессуального решения является то, что Генпрокуратура Украины еще не получила ответа из Нидерландов на свой запрос об оказании международной правовой помощи в рамках данного уголовного производства.

Как сообщалось, 12 марта в интервью журналисту Дмитрию Гордону М.Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.

12 февраля 2018 года М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Органы власти Украины пояснили, что это было сделано в рамках процедуры реадмиссии, поскольку М.Саакашвили как лицо без гражданства незаконно пребывал на территории Украины, в которую въехал в сентябре 2017 года из Польши, что сопровождалось противостоянием его соратников с пограничниками и правоохранителями на границе.

Теги: #саакашвили #генпрокуратура
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