Политика

17:37 28.03.2019

Порошенко не имеет материальных претензий к "1+1", хочет добиться лишь опровержения неправдивой информации – Медведев

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Порошенко не имеет материальных претензий к "1+1", хочет добиться лишь опровержения неправдивой информации – Медведев

 Президент Украины Петр Порошенко не имеет материальных претензий к телеканалу "1+1", но хочет через суд добиться опровержения распространенной о нем неправдивой информации, сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев.

"Иск Петра Порошенко к каналу "1+1" не содержит никаких материальных претензий. Его подготовка сейчас завершается. Он будет подан в ближайшие дни", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, единственное, чего добивается истец, - это опровержение неправды, систематически распространяемой на канале "1+1", признание информации недостоверной и ее опровержение в эфире телеканала.

Спикер штаба отметил, что перечень фейковой и недостоверной информации в иске занимает около трех страниц и касается лишь одного из последних выпусков программы "Украинские сенсации".

При этом О.Медведев указал, что нет юридических возможностей, чтобы систематизировать всю неправду, фейки и вранье, которые лились на П.Порошенко во время предвыборной кампании из эфира канала "1+1".

"В этой истории нам будет важно хотя бы один-два факта, доказанные судом, и один факт опровержения. Нам важно обратить внимание общества на то, что в избирательной кампании в Украине этот канал, очевидно, под давлением своего собственника, стал основным источником черного пиара и грязных политических технологий против Петра Порошенко", - отметил О.Медведев.

Теги: #телеканал #1_1 #порошенко
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