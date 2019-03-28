Политика

17:26 28.03.2019

У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

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У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский должен, согласно законодательству, задекларировать те компании, собственником которых он является, что он и сделал.

Так в "Команде Зеленского" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что В.Зеленский не указал в декларации "15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми". По данным "Слидство.инфо", в 2017 году итальянская компания San Tommaso S.R.L., задекларированная В.Зеленским, приобрела этот дом за EUR3,8 млн.

"Учитывая, что Владимир Зеленский не занимает ни одной из должностей на государственной службе, он не должен был и не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Владимиром. При этом указанная компания была задекларирована в декларации Владимира в полном соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении команды кандидата.

Кроме того, в сообщении отмечается, что закон о предотвращении коррупции однозначно говорит, что информацию о бенефициарной собственности (имуществе, которое декларант контролирует через юридическое лицо) указывают только субъекты декларирования, занимающие ответственные и особо ответственные должности, а также субъекты декларирования, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков.

"А утверждение авторов фейка о "15-комнатной вилле" – это лишь дополнительное подтверждение циничной клеветы. Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков", - подчеркивают в "команде Зеленского".

У кандидата убеждены, что данная информация является попыткой дискредитации В.Зеленского за несколько дней до выборов президента.

Как сообщалось, в поданной в конце января декларации кандидата в президенты за 2017 год, согласно закону, В.Зеленский среди прочего задекларировал дом площадью 353,5 кв. м и земельный участок в Киевской области, квартиру в Киеве площадью 131,9 и два парковочных места.

В.Зеленский вместе со своими бизнес-партнерами Борисом и Сергеем Шефиром является совладельцем (25%) квартиры в Киеве площадью 254,5 кв. м; вместе с С.Шефиром совладельцем (50%) квартиры в Киеве площадью 198,6 кв. м.

Его супруге Елене Зеленской принадлежит квартира площадью 129,8 кв. м и парковочное место в поселке Ливадия возле Ялты и квартира в Киеве площадью 284 кв. м. Она совместно с Ларисой Шефир и Еленой Шефир владеет нежилым помещением в столице Украины площадью 337,8 кв. м, также владеет совместно (50%) с С.Шефиром нежилым помещением в Киеве площадью 305,9 кв. м.

Кроме того, В.Зеленский со своей супругой Еленой задекларировали квартиру площадью 269,7 кв. м в Киеве и два парковочных места, собственником которых является компания Aldorante Limited (Кипр), акционерами которой они являются. С ноября 2014 года они совместно арендуют квартиру в Великобритании площадью 91,9 кв. м за 42 млн 261 тыс. 472 грн.

В.Зеленскому принадлежит 99,99% корпоративных прав ООО "Студия Квартал-95" (еще 0,01% - Е.Зеленской), 18% ООО "Студия Квартал 95", 100% корпоративных прав ООО "Киноквартал", 18,75% ООО "Квартал-Концерт", 12,5% ООО "Квартал ТВ", 16,7% ООО "Продюсерский центр "Лига смеха", 22,5% ООО "Анимационная студия 95". Он также владеет 12,5% ООО "Инвест-Анима", 13% ООО "Гауди Студио", 15% ООО "Фиш-Хаус" (ресторанный бизнес).

Е.Зеленской принадлежит еще 25% ООО "Зелари Фиш" (переработка и консервирование, торговля рыбой, ракообразными и моллюсками).

В.Зеленский - конечный бенефициарный собственник ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал - 95", Aldorante Limited (Кипр), Vilhar Holdings Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия), Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова).

Е.Зеленская - конечный бенефициар ООО "Студия Квартал - 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

С 2012 года В.Зеленский является акционером Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова) и совместно с женой акционерами Aldorante Limited (Кипр), с 2008 года – акционером Vilhar Holdings Limited (Кипр).

Позднее В.Зеленский добавил в декларацию, что с 28 мая 2012 года был акционером компании Green Family LTD (Никосия, Кипр), которая стала объектом расследования программы "Схемы". Именно этой компании принадлежит российская компания "Грин Филмс", на которую обратили внимание журналисты. В расследовании указывалось, что компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в РФ после начала военной агрессии против Украины в 2014 году.

После этого В.Зеленский в своем видеообращении заявил: "Мы не работаем в России, после того что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю… Мы торгуем интеллектуальными правами…. Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране".

24 января ТСН (канал "1+1") сообщила, что В.Зеленский вышел из состава компании Green Family LTD, которой принадлежит российская "Грин Филмc".

Теги: #зеленский #декларация
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