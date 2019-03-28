Политика

17:20 28.03.2019

Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь – Медведев

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Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, распространяющих о нем ложь – Медведев

Президент Украины Петр Порошенко намерен обратиться в суд с исками против политиков, которые распространяют неправдивую информацию о нем, сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты П.Порошенко Олег Медведев.

"Кроме иска против канала "1+1", в ближайшее время Петр Порошенко планирует подать иски и против отдельных украинских политиков, которые, собственно говоря, можно так сказать, специализируются на регулярном распространении ложной, недостоверной информации против президента и кандидата в президенты", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

В ответ на просьбу агентства "Интерфакс-Украина" назвать фамилии политиков, против которых глава государства обратится в суд, О Медведев сказал: "На днях будет обнародована эта информация, но если вы проанализируете, кому из политиков более всего свойственно распространять эту информацию, вы можете догадаться".

Как заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, П.Порошенко намерен подать в суд на телеканал "1+1" из-за распространения лжи и дезинформации.

Сам П.Порошенко заявил, что никогда не судился и не собирается судиться с журналистами, "речь идет о собственниках канала и олигархах"

Теги: #информация #порошенко #суд
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