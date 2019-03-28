Политика

14:13 28.03.2019

ВВС принесла извинения за распространение недостоверной информации о Порошенко

1 мин читать
ВВС принесла извинения за распространение недостоверной информации о Порошенко

Британская вещательная корпорация ВВС извинилась за распространение недостоверной информации относительно платы за встречу президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом.

"ВВС извинилась за распространение лжи о президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Ждем извинения 1+1", - добавил он.

В 2018 году президент Украины П.Порошенко подал иск против ВВС из-за материала о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили за первую его встречу с президентом США Д.Трампом. В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.

Теги: #ввс #порошенко #ап #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 28.03.2019
Опрос "Деминициатив" и КМИС: Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко – 11,7%, Тимошенко 8,3%

Опрос "Деминициатив" и КМИС: Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко – 11,7%, Тимошенко 8,3%

11:44 28.03.2019
На выход во второй тур претендуют Зеленский, Порошенко и Бойко  - опрос The Belgium-Ukraine Research Institute

На выход во второй тур претендуют Зеленский, Порошенко и Бойко  - опрос The Belgium-Ukraine Research Institute

09:38 28.03.2019
Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

18:41 27.03.2019
Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

Порошенко: Я твердо убежден, что и без законодательных изменений дебаты должны состояться

18:33 27.03.2019
Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

18:31 27.03.2019
Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

18:21 27.03.2019
Порошенко: Первым приоритетом после выборов будет вопрос Крыма

Порошенко: Первым приоритетом после выборов будет вопрос Крыма

18:17 27.03.2019
Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента после вступления Украины в ЕС

Порошенко намерен баллотироваться в депутаты Европарламента после вступления Украины в ЕС

18:14 27.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, 2-е и 3-е места занимают Порошенко и Тимошенко – опрос Центра Разумкова

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, 2-е и 3-е места занимают Порошенко и Тимошенко – опрос Центра Разумкова

16:58 27.03.2019
Порошенко ожидает, что Украина увеличит количество солнечных батарей собственного производства

Порошенко ожидает, что Украина увеличит количество солнечных батарей собственного производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

Делегация Украины требует остановить попытки восстановления делегации РФ в ПАСЕ из-за дальнейших репрессий в Крыму – Арьев

Более 30 высокопоставленных представителей Национального деминститута из 9 стран будут наблюдать за выборами президента Украины

"Батькивщина" требует расследовать решение СНБО вывести из-под санкций предприятия, принадлежащие российским бизнесменам

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Опрос "Деминициатив" и КМИС: Зеленского поддерживают 17,8% опрошенных украинцев, Порошенко – 11,7%, Тимошенко 8,3%

Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос "Соцмониторинга" и УИСИ им.Яременко

Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

Делегация Украины требует остановить попытки восстановления делегации РФ в ПАСЕ из-за дальнейших репрессий в Крыму – Арьев

Народный депутат Довгий заработал более 8 млн. грн в 2018 году

Более 30 высокопоставленных представителей Национального деминститута из 9 стран будут наблюдать за выборами президента Украины

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

Евродепутат Хармс будет наблюдателем за выборами президента Украины

"Батькивщина" требует расследовать решение СНБО вывести из-под санкций предприятия, принадлежащие российским бизнесменам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА