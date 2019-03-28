ВВС принесла извинения за распространение недостоверной информации о Порошенко

Британская вещательная корпорация ВВС извинилась за распространение недостоверной информации относительно платы за встречу президента Украины Петра Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом.

"ВВС извинилась за распространение лжи о президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Ждем извинения 1+1", - добавил он.

В 2018 году президент Украины П.Порошенко подал иск против ВВС из-за материала о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили за первую его встречу с президентом США Д.Трампом. В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.