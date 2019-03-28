Зеленский удерживает лидерство в президентской гонке с 20,6%, Порошенко и Тимошенко соревнуются за второе место – опрос "Рейтинга"

На выборах президента Украины больше всего граждан готовы проголосовать за шоумера Владимира Зеленского, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 22 по 27 марта.

Так, согласно результатам опроса, обнародованным в четверг, лидером президентского рейтинга остается В.Зеленский, за которого готовы проголосовать 20,6% всех опрошенных, за Ю.Тимошенко – 13%, за П.Порошенко – 12,9%

Среди тех, что тех, кто уже определился со своим кандидатом и намерен голосовать, В.Зеленского поддерживают 26,6% респондентов, вторую позицию делят П.Порошенко и Ю.Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% определившихся избирателей.

Опрос проводился 22-27 марта 2019 года среди 3 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем личного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.