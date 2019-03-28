Украинские дипломаты ведут переговоры об усилении давления на РФ из-за преследования крымских татар

Украинские дипломаты проводят переговоры с руководством дипломатических ведомств стран пребывания относительно усиления давления на Россию в связи преследованием российскими силовиками крымских татар в оккупированном Крыму, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В связи с новой волной агрессивной политики Кремля по преследованию крымских татар в Крыму, украинскими дипломатами оперативно проводятся встречи с руководствами соответствующих ведомств стран аккредитации и вручаются ноты", - сообщает МИД Украины на странице в микроблоге Твиттер в четверг.

В частности, по информации украинского внешнеполитического ведомства, доносится позиция "о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях и необходимости усиления давления на страну-агрессора".

Как сообщалось, 27 марта российские силовики в г.Симферополь (оккупированный полуостров Крым) проводили обыски в домах крымских татар. ФСБ сообщала о задержании 20 человек.

Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым открыло уголовное производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Симферополе (оккупированный Крым), процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура АРК.