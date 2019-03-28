Делегация Украины требует остановить попытки восстановления делегации РФ в ПАСЕ из-за дальнейших репрессий в Крыму – Арьев

Украинская делегация в ПАСЕ в связи с задержанием оккупационной "властью" Крыма накануне около 20 крымских татар обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье с просьбой использовать имеющиеся механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требованием остановить попытки восстановления делегации России в ПАСЕ.

"Мы просим руководителей Совета Европы использовать имеющиеся в организации механизмы для защиты прав коренного населения полуострова и требуем остановить все попытки безусловного восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы согласно уставных задач", - сообщил в четверг утром народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, аналогичное обращение украинская делегация направила комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.

Глава украинской делегации в ПАСЕ также опубликовал на своей странице обращение к генеральному секретарю Совета Европы и президенту ПАСЕ.

Как сообщалось, в среду российские силовики в незаконно аннексированном Симферополе в ходе обысков в домах крымских татар задержали минимум 16 человек (по информации ФСБ РФ – 20 человек).

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины заявило протест. "Масштабный характер преследований ярко свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка г. Симферополь российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом", - подчеркнули в МИД.

Киев выразил особую обеспокоенность тем, что российская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для обысков так называемое "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений. "Именно поэтому мы не исключаем, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар, и призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополя", - сказано в комментарии МИД Украины.