Политика

10:18 28.03.2019

Народный депутат Довгий заработал более 8 млн. грн в 2018 году

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Народный депутат Довгий заработал более 8 млн. грн в 2018 году

Народный депутат Олесь Довгий задекларировал более 8 млн.грн. доходов за 2018 год, из которых на уплату налогов потрачено 1,5 млн грн., приобретено корпоративных прав на 3,2 млн грн и почти 1 млн грн перечислено на благотворительность.

Как и в прошлом году О.Довгий продолжает арендовать квартиру в Киеве, а его автопарк состоит из собственного Lexus 2011 года выпуска и арендованного внедорожника Land Rover Discovery.

В Кировоградской области О.Довгий арендует две приемные: в Светловодске - 57 кв.м и в Знаменке - 54,9 кв.м.

Нардеп задекларировал денежных средств на сумму 234 тыс долларов, 18 млн 131 тыс гривень, 118 тыс евро, 30 тыс фунтов.

Из дорогостоящих вещей у нардепа нет новых приобретений. В декларации, как и в прошлом году, указаны картины, часы, а также велотренажер и беговая дорожка.

О.Довгий – член депутатской группы "Воля народа".

Теги: #декларация #довгий
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