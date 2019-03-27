Политика

20:50 27.03.2019

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

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Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, Т.Мэй планирует уйти в отставку после того, как "сделка будет принята".

Согласно источникам телеканала, глава правительства заявила, что она "готова уйти с этого поста раньше, чем намеревалась, чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Brexit".

Такое заявление премьер сделала в ходе встречи с членами комитета 1922, в который входят британские депутаты-консерваторы, отмечает телеканал.

На Даунинг-стрит позднее распространил выдержки из речи Т.Мэй перед консерваторами.

"Я знаю, что у вас есть желание нового подхода и нового лидера во второй фазе переговоров по Brexit, и я не буду стоять на вашем пути", - говорится в выдержках из речи Т.Мэй.

Также Т.Мэй попросила консерваторов поддержать ее сделку по Brexit, чтобы "исполнить свою историческую обязанность: исполнить желание британских подданных и покинуть ЕС упорядоченно".

Премьер не рассказала, когда именно она хотела бы покинуть свой пост, сообщают СМИ.

Источники на Даунинг-стрит рассказали Sky News, что выборы нового лидера консерваторов, и, соответственно, премьер-министра произойдут только после Brexit. В таком случае, если сделка Т.Мэй получит поддержку палаты общин, процесс начнется 22 мая. В период выборов Т.Мэй останется на посту премьера, отмечает телеканал.

По данным телеканала BBC на встрече комитета присутствовали порядка 300 членов Консервативной партии.

Во вторник газета The Guardian сообщала, что сотрудники Даунинг-стрит попытались выяснить у депутатов-консерваторов, не поддержавших соглашение по Brexit, готовы ли они проголосовать за него в случае отставки Т.Мэй.

Два предыдущих голосования по сделке Т.Мэй по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

Британские СМИ полагают, что Т.Мэй может назначить третье голосование по Brexit на пятницу.

Теги: #готовность #отставка #британия #премьер
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