Политика

19:55 27.03.2019

Евродепутат Хармс будет наблюдателем за выборами президента Украины

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Евродепутат Хармс будет наблюдателем за выборами президента Украины

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс прибудет в Киев в качестве наблюдателя на выборы президента Украины.

"Ребекка Хармс будет находиться в Украине с завтрашнего дня (четверг, 28 марта) в качестве наблюдателя на выборах с делегацией Европейского парламента", - говорится в сообщении Офиса евродепутата, распространённом в среду.

В пресс-службе политика рассказали, что после встречи с делегацией долгосрочных наблюдателей, Р.Хармс отправится в Одессу 30 марта для наблюдения за выборами и посещения избирательных участков.

Кроме того, у неё запланированы также встречи с членами Центральной избирательной комиссии, представителями прессы, гражданского общества и кандидатами в президенты.

Теги: #наблюдатели #хармс #выборы
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