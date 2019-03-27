Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 18,8%, 2-е и 3-е места занимают Порошенко (15,7%) и Тимошенко (11,5%)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет поддержку 18,8% украинцев, за нынешнего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7%, за лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,5%, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 21-26 марта.

Согласно результатам опроса, одного из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы поддержать 7,3% опрошенных, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 6,1%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 4,7%.

Среди респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором, В.Зеленского поддерживает 24,8% украинцев, П.Порошенко – 22,1%, Ю.Тимошенко – 14,8%.

При этом у Ю.Бойко среди данной категории опрошенных поддержка 10% респондентов, у А.Гриценко – 8,2%, у О.Ляшко – 6%.

В.Зеленский наибольшей поддержкой пользуется среди молодежи – за него готовы проголосовать 38,8% респондентов в возрасте 18-29 лет и четверть опрошенных 30-39 лет.

Среди людей среднего возраста (40-49 и 50-59 лет) за шоумена намерены проголосовать 16,8% и 9,2%, а среди украинцев старше 60 лет – 6,3%.

В то же время Ю.Тимошенко пользуется большей поддержкой у категории избирателей старше 60 лет (17,8%), а также в возрасте 50-59 лет – 14,5%.

Среди молодежи и 40-49-летних избирателей лидер "Батькивщины" набирает от 6,3% до 9,3% голосов.

У П.Порошенко самая высокая поддержка среди 40-49-летних (19,8%), а самая низкая – среди молодежи до 29 лет (9,2%).

В то же время за него намерены проголосовать 17,3% респондентов в возрасте 30-39 лет; 16,4% - 50-59 лет и 16,9% избирателей старше 60 лет.

В ходе исследования опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.