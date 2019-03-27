Политика

18:57 27.03.2019

Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

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Помпео обвинил Россию в стремлении вмешаться в выборы в Украине

Россия попытается повлиять на президентские выборы в Украине, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Конгрессе США.

"Россия вмешивалась в выборы здесь, в США, она попытается вмешаться в них и в Украине", - заявил М.Помпео, выступая в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США.

В конце января директор Нацразведки США Дэн Коутс уже заявлял, что Россия может попытаться использовать кибератаки, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #помпео #сша #россия #украина #выборы
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