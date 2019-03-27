Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

Отказ Украины от Минского процесса и переход от "нормандского формата" к любому другому формату переговоров по Донбассу и Крыму позволят президенту России Владимиру Путину уйти от уже взятых на себя обязательств, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Тот, кто предлагает что-то другое – будапештский, варшавский, московский форматы – это делается лишь с одной целью – дать Путину ускользнуть от взятых на себя обязательств. Если Украина сама откажется от Минского процесса, если Украина сама откажется от нормандского формата, снимутся санкции – это то, к чему стремится Путин, Украина ничего не добьется", - сказал он в интервью украинским телеканалам, обнародованном в среду.

"Потому некомпетентных и безответственных политиканов на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим процессам. Потому что окажется, что та огромная цена, которая заплачена за нашу возможность строить страну, все будет зря", - заявил глава государства.