Мороз заявил, что cнял свою кандидатуру с выборов

Бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз снял свою кандидатуру с выборов президента Украины.

"Политсовет партии, выдвинувший мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов. Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании - политическом фарсе, смирившись с его сутью", - сказано в заявлении, опубликованном на странице А.Мороза в Фейсбуке.

Политик отметил, что с этого времени просит не считать его кандидатом на пост президента Украины.