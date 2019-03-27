Порошенко ожидает, что Украина увеличит количество солнечных батарей собственного производства

Количество производимых в Украине солнечных батарей будет увеличиваться, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"И мы не просто импортируем панели, хотя и импортируем тоже ... У нас будет расти количество солнечных панелей, которые будут производить в Украине", - сказал П.Порошенко на предприятии группы компаний KNESS Group по производству солнечных панелей в среду в Виннице.

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко отметил качество выпускаемых на производстве панелей.

"Был удивлен, с какой большой гордостью мне работник показывает надпись на солнечной панели – "made in Ukraine", сделано в Украине", - подчеркнул П.Порошенко.

Глава государства отметил, что предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Винницкой области и предлагает высокие социальные стандарты.

"Кроме высокой заработной платы – а средняя заработная плата на предприятии составляет 17 тыс. грн – есть еще приятная новость. В этом году средняя заработная плата должна быть доведена до 20 тыс. грн", - отметил П.Порошенко.

По словам главы государства, высокая заработная плата будет мотивировать граждан оставаться и работать в Украине, а не ехать за границу.

"Да, надо пройти очень тщательную подготовку. Да, надо обеспечивать высокие стандарты качества. Да, надо работать так, чтобы выигрывать конкуренцию у поляков, словаков, чехов и других", - подчеркнул президент.

Украинская группа компаний KNESS Group является отечественным лидером по внедрению проектов солнечной энергетики, разрабатывает технологии и реализует проекты возобновляемой и традиционной электроэнергетики. Предприятия группы компаний осуществляют полный комплекс мероприятий по реализации проектов солнечных электростанций (ФЭС) в качестве генерального подрядчика. За 9 лет группа компаний KNESS реализовала более 100 проектов в возобновляемой и традиционной электроэнергетике. Среди них 47 ФЭС общей пиковой мощностью более 462 МВт, построенные в 9 областях Украины.

Сейчас в группе компаний на постоянной основе работает около 1,1 тыс. специалистов, 40% из которых – высококвалифицированный инженерный персонал. Общее количество работников с учетом строителей на строительных площадках, нанимаются по региону строительства, составляет около 5 тысяч человек.