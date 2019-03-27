Киев требует от РФ прекратить попытки влиять на выборы президента посредством эскалации на Донбассе

Украинская сторона в рамках работы подгрупп и Трехсторонней контактной группы в среду в Минске потребовала от России прекратить эскалацию на Донбассе, направленную на попытки срыва в регионе выборов президента Украины, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская сторона требует от РФ прекратить какие-либо попытки влияния на избирательный процесс из-за эскалации на фронте. Мы не позволим РФ и боевикам срывать выборы на Донбассе из-за нарушения режима тишины", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке.

По ее словам, украинская сторона также обратила внимание ОБСЕ на тот факт, что из-за обстрелов не открыт избирательный участок в Катериновке (Луганская обл., 106 округ, зарегистрировано более 270 избирателей).

"Наш представитель в ТКГ Евгений Марчук напомнил ОБСЕ и об очередных, сбитых ВСУ, новейших российских беспилотниках, которые осуществляли разведывательную деятельность на Луганщине. Эти беспилотники были продемонстрированы украинским депутатам, которые ожидают от СММ ОБСЕ четкой фиксации всех нарушений режима тишины, честного мониторинга присутствия на оккупированном Донбассе российского оружия и техники и публичной позиции о недопустимости нарушения блока по безопасности Минских соглашений", - добавила И.Геращенко.

Она подчеркнула, что украинской Донбасс будет избирать президента Украины - верховного главнокомандующего. "Не позволим никому срывать наши выборы", - подытожила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.