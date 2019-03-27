Большинство украинцев считают войну на Донбассе самой актуальной проблемой, наименее важными – недоступность образования и свобода слова - "Социс"

Большинство граждан Украины считают самыми актуальными проблемами войну на востоке Украины и социально-экономические проблемы, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 20 по 25 марта.

Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, наиболее актуальными проблемами для большинства опрошенных остаются война на востоке Украины (63,7%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (53,1%), повышение коммунальных тарифов (47,4%).

Значительная часть населения к самым актуальным проблемам отнесла взяточничество и коррупцию в органах центральной власти (22,6%), безработица (19,3%) и рост цен, инфляцию (16,3%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают недоступность качественного образования (2,5%) и отсутствие свободы слова и демократии (2,2%).

Общенациональное исследование проводилось с 20 по 25 марта 2019 года методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса). Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%

Исследование было проведено в рамках подготовки к проведению экзит-пола Центра "Социс".