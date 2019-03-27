Политика

13:15 27.03.2019

Масштабный характер преследований крымских татар говорит о настроенности России на усиление репрессий в оккупированном Крыму – МИД Украины

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Масштабный характер преследований крымских татар говорит о настроенности России на усиление репрессий в оккупированном Крыму – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с массовыми незаконными обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа, которые состоялись в среду в Симферопольском и Белогорском районах оккупированного Россией Крыма.

"Именно так – новой волной репрессий – РФ отвечает на пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", - сказано в комментарии МИД Украины, который в среду обнародовала пресс-служба ведомства.

"Масштабный характер преследований ярко свидетельствует о настроенности России на дальнейшее усиление практики репрессий и запугивания граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Мы обеспокоены сообщениями о том, что во время обысков в микрорайоне Каменка г.Симферополь российские оккупанты перешли к избиению местных жителей, которые находились рядом", - подчеркнули в МИД.

Киев выразил особую обеспокоенность тем, что российская оккупационная власть снова выбрала в качестве предлога для обысков так называемое "дело Хизб ут-Тахрир", которое уже использовалось для фабрикации дел против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений.

"Именно поэтому мы не исключаем, что сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар, и призываем международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской оккупационной власти. Политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессора должно быть усилено с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и г.Севастополя", - сказано в комментарии МИД Украины.

Киев в очередной раз заявляет, что РФ должна выполнить в полном объеме резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, от 19 декабря 2016 года, от 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН о мерах в рамках иска Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Теги: #крым #россия #украина #мид
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