Политика

12:37 27.03.2019

Гройсман поручил Госавиаслужбе и пограничникам проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву

2 мин читать
Гройсман поручил Госавиаслужбе и пограничникам проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужбе), Государственной пограничной службе Украины и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания правительства в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом Ю.Бойко и В.Медведчук смогли вылететь в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, и беспрепятственно вернуться назад.

"Почему так случилось, что, несмотря на закон Украины, нарушая санкции о запрете авиасообщение с Российской Федерацией, мы имели перелеты Бойко и Медведчука "Киев "Жуляны" – Москва" и "Москва – Киев "Жуляны"? Мы знаем, какие они вели переговоры в Москве – антиукраинские. Я хочу знать, кто из украинских чиновников принял такое решение – нарушить украинский закон и создать такой комфорт для людей, которые вели переговоры в Москве с премьером Медведевым", - сказал А.Аваков.

В ответ на это обращение министра В.Гройсман поручил Госавиалужбе и пограничникам проверить, где и кем было нарушено украинское законодательство.

"Я на основании ваших слов (А.Авакова - ИФ), просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, "Укравиаруху" проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием Кабинета министров Украины", - сказал премьер.

Теги: #гройсман #медведчук #бойко #россия #украина #госавиаслужба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:06 27.03.2019
Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко - "Социс"

13:59 27.03.2019
Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

Два человека пострадали в результате обрушения плит перекрытия здания гаражей в Киеве

13:54 27.03.2019
Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу – глава Госпогранслужбы

Российские наблюдатели официально не пересекали украинскую границу – глава Госпогранслужбы

13:43 27.03.2019
В Украине на срочную службу в апреле-июне 2019 года призовут более 18 тыс. человек

В Украине на срочную службу в апреле-июне 2019 года призовут более 18 тыс. человек

13:26 27.03.2019
Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

Кабмин одобрил направление $80 тыс. на добровольные взносы в международные организации

13:15 27.03.2019
Масштабный характер преследований крымских татар говорит о настроенности России на усиление репрессий в оккупированном Крыму – МИД Украины

Масштабный характер преследований крымских татар говорит о настроенности России на усиление репрессий в оккупированном Крыму – МИД Украины

13:10 27.03.2019
В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

В МВД напомнили о запрете публикации соцопросов за два дня до выборов и о субботнем дне тишины

12:52 27.03.2019
Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента Украины

12:40 27.03.2019
"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

12:34 27.03.2019
У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно, а не "по приколу"

ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и призывает безоговорочно освободить задержанных украинцев

Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно, а не "по приколу"

Черныш указал в е-декларации за 2018 год 615,2 тыс. грн доходов

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и призывает безоговорочно освободить задержанных украинцев

Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

США расширили иранские санкционные списки

На Троещине в Киеве неизвестные с оружием устроили дебош в приемной нардепа Б.Березы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА