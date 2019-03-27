Гройсман поручил Госавиаслужбе и пограничникам проверить, были ли нарушены законы Украины при вылете Бойко и Медведчука в Москву

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужбе), Государственной пограничной службе Украины и другим ведомствам проверить, где были допущены нарушения законов Украины при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания правительства в среду министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил недовольство тем, каким образом Ю.Бойко и В.Медведчук смогли вылететь в Россию, с которой у Украины отсутствует авиасообщение, и беспрепятственно вернуться назад.

"Почему так случилось, что, несмотря на закон Украины, нарушая санкции о запрете авиасообщение с Российской Федерацией, мы имели перелеты Бойко и Медведчука "Киев "Жуляны" – Москва" и "Москва – Киев "Жуляны"? Мы знаем, какие они вели переговоры в Москве – антиукраинские. Я хочу знать, кто из украинских чиновников принял такое решение – нарушить украинский закон и создать такой комфорт для людей, которые вели переговоры в Москве с премьером Медведевым", - сказал А.Аваков.

В ответ на это обращение министра В.Гройсман поручил Госавиалужбе и пограничникам проверить, где и кем было нарушено украинское законодательство.

"Я на основании ваших слов (А.Авакова - ИФ), просил бы дать поручение правительства Госавиаслужбе, пограничникам, "Укравиаруху" проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием Кабинета министров Украины", - сказал премьер.