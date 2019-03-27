У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовы к обжалованию результатов первого тура президентских выборов, но надеются, что к такому прибегать не придется и массовых фальсификаций на выборах не будет.

"Готовы ли мы обжаловать результаты выборов? Конечно же, мы готовы обжаловать результаты выборов. У нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в обжаловании результатов выборов в 2004 году, мы умеем это делать. Безусловно, социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур, то это, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях, но мы надеемся, что такого не будет", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

"Мы надеемся на то, что уровень общества вырос и массовых фальсификаций не будет, но манипуляции, конечно же, ожидаются. Это очереди на избирательных участках, те фейки, которые запускаются, например, о присутствии военкомов на избирательных участках", - отметил он.