Политика

09:48 27.03.2019

Черныш указал в е-декларации за 2018 год 615,2 тыс. грн доходов

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Черныш указал в е-декларации за 2018 год 615,2 тыс. грн доходов

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 615 163 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, В.Черныш за 2018 год задекларировал 614 тыс. 794 грн зарплаты и проценты от вклада в банке -369 грн, супруга министра Янина Черныш указала 306 тыс. 305 грн доходов.

Глава МинВОТ также имеет 296 тыс. 254 грн на счетах в банках, а также $95 тыс. и EUR34 тыс. наличных средств, у супруги – 17 тыс. 644 грн на счетах в банках.

В е-декларации В.Черныш указал наличие квартиры в Киеве площадью 82 кв. м, 50% другой квартиры в Киеве общей площадью 73,6 кв. м. и квартиру в Александрии (Кировоградская обл.) площадью 51,1 кв. м в совместной собственности с Владиславом Чернышем, Олегом Чернышем и Инной Черныш, а также паркоместо в подземном паркинге в Киеве площадью 12,2 кв. м.

Кроме того, министр внес в е-декларацию квартиру в Киеве площадью 93,9 кв. м, на которую, по договору купли-продажи, потрачено 2 млн 210 тыс. 541 грн. Право на нее он приобрел в ноябре 2018 года.

Министр также задекларировал автомобиль Mercedes-Benz ML350 2008 года выпуска, а его супруга – автомобиль Chevrolet AVEO 2015 года выпуска.

Помимо этого, жена министра имеет акции в ПАО "Волчанский агрегатный завод" на 18 тыс. 155 грн и 22,83%-ю долю в ООО "Компания Оптима Плюс" на 488 тыс. 750 грн.

Теги: #черныш #доходы #декларация #украина
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