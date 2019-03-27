Политика

00:47 27.03.2019

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

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Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Президент Украины Петр Порошенко считает своим оппонентом президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Мой союзник – украинский народ. Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин", – сказал П.Порошенко в программе "Свобода слова" во вторник вечером в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко что все, что ослабляет Украину, "усиливает Путина".

"И поэтому сегодня выбор – или мы за Украину, или мы за Россию", - отметил П.Порошенко.

Теги: #президент #россия #украина #выборы
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