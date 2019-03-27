ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и призывает безоговорочно освободить задержанных украинцев

Европейский Союз вновь подтвердил политику непризнания незаконной аннексии Россией Крыма и призвал безоговорочно освободить украинских моряков и всех незаконно удерживаемых в заключении украинцев.

Речь об этом идет в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини "Пять лет незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией", которое от ее имени во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европейского парламента огласил европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан.

Он напомнил, что Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Мы не признаем, и никогда не будем признавать это нарушение международного права. Мы неизменны в нашей политике непризнания", - заявил европейский комиссар.

По его словам, ухудшение ситуации в сфере безопасности в регионе Черного моря, вызванное милитаризацией Крымского полуострова, "является постоянным источником обеспокоенности".

"Неоправданное использование силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года является еще одним последствием незаконной аннексии. ЕС ожидает, что Россия без условий и без дальнейшего промедления освободит членов украинских экипажей и корабли, которые были захвачены. Россия должна гарантировать уважение права на доступ представителями консульства. Мы также ожидаем, что Россия предоставит надлежащее медицинское лечение", - перечислил ожидания ЕС Й.Хан.

Еврокомиссар также напомнил о строительстве моста в Керченском проливе без согласования с украинским властями, о режиме проверок кораблей, который привел к значительным задержкам сотен кораблей.

"Мы ожидаем, что Россия обеспечит свободный проход всем кораблям через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - подчеркнул он.

Й.Хан также отметил, что негативным последствием незаконной аннексии является и ухудшение фундаментальных прав человека на полуострове, в частности, прав крымских татар.

"Мы будем продолжать призывать к немедленному и безоговорочному освобождению Олега Сенцова, который получил премию Сахарова в прошлом году. Мы также призываем освободить многих других, в частности, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семена, Владимира Балуха, Эмира-Усейна Куку. Мы призываем к тому, чтобы были расследованы все случаи нарушения прав человека, а представители организаций по защите прав человека получили доступ к полуострову", - детализировал еврокомиссар.

Хан также напомнил о том, что украинский гражданин Павел Гриб был осужден к шести годам заключения свободы. "Мы ожидаем, что он будет освобожден", - констатировал он позицию ЕС.

Еврокомиссар напомнил, что в связи с действиями России в Керченском заливе ЕС добавил в список индивидуальных санкций 8 россиян, которые были вовлечены в использование силы в Керченском заливе.

"Мы также определили возможные сферы для дальнейшей поддержки ЕС для украинских регионов, пострадавших от инспекционного режима России в Азовском море. Мы стоим на стороне международного права, мы стоим на стороне принципа, что границы не могут быть изменены силой, и мы стоим на стороне народа Украины", - подчеркнул он.