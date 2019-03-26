Политика

18:52 26.03.2019

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

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Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

В вопросе Голанских высот Украина руководствуется решениями Совета безопасности ООН и последовательно выступает за достижение мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля, заявили в Министерстве иностранный дел Украины.

"Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, принял соответствующие решения, в частности резолюции №242 от 1967, №465 от 1980, №497 от 1981. Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля", - сказано в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.

В комментарии отмечается, что Киев обеспокоен эскалацией ситуации вокруг Сектора Газа, которая состоялась в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта 2019 года, о чем сообщалось в СМИ.

"Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми", - подчеркивает спикер МИД Украины.

"Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта. Считаем, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и обеспечение того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу", - добавила Е.Зеленко.

Как сообщалось, 25 марта президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах. За несколько минут до этого Д.Трамп также заявил, что у Израиля есть право защищать свою территорию, комментируя ракетный обстрел по городу Кфар-Сава, произошедший утром в понедельник. В свою очередь Б.Нетаньяху поблагодарил Д.Трампа за его усилия, направленные на укрепление альянса двух стран.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал этого решения.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию. "Политика ООН по Голанским высотам нашла отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась", - подчеркнул Дюжаррик.

Официальный представитель главы Организации подчеркнул, что Израиль захватил часть территории Сирии в 1967 году.

По его словам, позиция генсека ООН в этом вопросе также остается неизменной.

Теги: #зеленко #сирия #украина #израиль
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