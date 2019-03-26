Политика

18:18 26.03.2019

Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

1 мин читать
Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонной беседы с премьер-министром Королевства Швеция Стефатом Левеном отметил динамичный характер двустороннего украинско-шведского диалога, а также активное взаимодействие сторон на международной арене.

"Глава государства высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины во вторник.

П.Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики ЕС против России, в том числе так называемого "азовского пакета".

Он также отметил важность активизации усилий с целью безотлагательного освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.

"Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

Теги: #швеция #президент #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 26.03.2019
Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

Украина могла стать членом НАТО еще 15 лет назад - Гриценко

18:52 26.03.2019
Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

18:52 26.03.2019
Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

Житель Харьковщины хранил дома незаконный арсенал боеприпасов и оружия – прокуратура

18:44 26.03.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ ранен на Донбассе во вторник вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

18:43 26.03.2019
"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

"Киевгорстрой" осуществил реконструкцию корпоративной клиники "Медбуд"

18:26 26.03.2019
Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

Дело Вышинского назначено к рассмотрению по существу на 4 апреля

18:18 26.03.2019
Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

Суд отклонил иск относительно отсутствия компетенции президента обращаться к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса

18:10 26.03.2019
Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

Киев до конца 2020г проведет реконструкцию здания отделения скорой помощи в Подольском районе

18:05 26.03.2019
"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

17:56 26.03.2019
СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

СБУ задержала в Харькове уроженцев Донбасса, организовавших незаконные поставки сжиженного газа из РФ боевикам "ДНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США расширили иранские санкционные списки

На Троещине в Киеве неизвестные с оружием устроили дебош в приемной нардепа Б.Березы

Киевский апелляционный суд должен передать "дело Савченко-Рубана" в другой суд

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

ПОСЛЕДНЕЕ

США расширили иранские санкционные списки

На Троещине в Киеве неизвестные с оружием устроили дебош в приемной нардепа Б.Березы

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Киевский апелляционный суд должен передать "дело Савченко-Рубана" в другой суд

Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА