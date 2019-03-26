На Троещине в Киеве неизвестные с оружием устроили дебош в приемной нардепа Б.Березы

Народный депутат Борислав Береза заявляет, что на его приемную в Деснянском районе Киева во вторник утром напали вооруженные лица и призывает главу МВД Украины Арсена Авакова, главу Нацполиции Украины Сергея Князева и начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко разобраться в ситуации, найти и привлечь злоумышленников к ответственности.

Соответствующее обращение к руководству правоохранительных органов нардеп сделал в видеозаписи в соцсети Фейсбук во вторник, рассказывая об обстоятельствах нападения на его приемную.

Б.Береза также предположил, что неизвестные действовали в интересах местного криминалитета из-за общественной деятельности парламентария в противодействии открятия игорных домов и закрытию "наливаек".

Вместе c тем, в Отделе коммуникации полиции Киева сообщают, что правоохранители выясняют обстоятельства конфликта в приемной народного депутата Украины, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции и решается вопрос о правовой квалификации события.

"В 13:07 в дежурную часть поступило сообщение прохожего о том, что на улице Александра Сабурова у приемной народного депутата находятся подозрительные люди с оружием… Предварительно известно, что неизвестные пытались попасть к народному депутату на прием граждан, однако охрана их не пустила. Возник конфликт, после которого визитеры, несмотря на попытки охраны заблокировать их, протаранив машину, скрылись на автомобиле "Рендж Ровер". Впоследствии эту машину с механическими повреждениями без номерных знаков обнаружили на стоянке по улице Теодора Драйзера", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства, проводит осмотр места происшествия, общается со свидетелями и очевидцами. Оперативники разыскивают лиц, спровоцировавших конфликт в приемной народного депутата. Решается вопрос о правовой квалификации события.