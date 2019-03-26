Политика

15:59 26.03.2019

Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

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Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщает сайт президента Украины, в ходе разговора П.Порошенко отметил значительный личный вклад Н.Назарбаева в установление и развитие украинско-казахстанских отношений.

Собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества на основе дружбы и уважения между двумя странами и народами.

Как сообщалось, Н.Назарбаев сложил с себя полномочий главы государства 19 марта.

Теги: #назарбаев #порошенко #украина #казахстан
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