Политика

15:00 26.03.2019

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

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Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в киевском офисе избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко после проверки анонимного сообщения о минировании.

"Позвонил руководитель Нацполиции Сергей Князев: взрывчатка не обнаружена, обошлось без политических провокаций", - написал А.Гриценко на странице в Фейсбуке.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, анонимное сообщение поступило на спецлинию 102. Неизвестный рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о минировании офиса кандидата на пост президента Украины А.Гриценко. Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

Прибывшие на место вызова правоохранители провели эвакуацию лиц из помещения, тщательно проверили здание и прилегающую территорию. Опасные предметы не обнаружены.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители устанавливают человека, который сообщил о минировании, и его товарища, который планировал совершить преступление.

Теги: #киев #минирование #украина #штаб #гриценко
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