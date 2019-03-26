Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в киевском офисе избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко после проверки анонимного сообщения о минировании.

"Позвонил руководитель Нацполиции Сергей Князев: взрывчатка не обнаружена, обошлось без политических провокаций", - написал А.Гриценко на странице в Фейсбуке.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, анонимное сообщение поступило на спецлинию 102. Неизвестный рассказал, что вчера во время распития алкогольных напитков его знакомый говорил о минировании офиса кандидата на пост президента Украины А.Гриценко. Злоумышленник даже показал ему пакет с устройством, похожим на взрывчатку.

Прибывшие на место вызова правоохранители провели эвакуацию лиц из помещения, тщательно проверили здание и прилегающую территорию. Опасные предметы не обнаружены.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители устанавливают человека, который сообщил о минировании, и его товарища, который планировал совершить преступление.