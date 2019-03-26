Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Общее количество краткосрочных наблюдателей от Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и Украинского конгрессового комитета Америки на выборах президента Украины составит 296 человек, сообщил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

"В день выборов за избирательным процессом будут наблюдать 219 краткосрочных наблюдателей. Миссия СКУ также тесно сотрудничает с наблюдательной миссией составной организации Всемирного конгресса украинцев, а именно Украинского конгрессового комитета Америки, который делегировал 77 краткосрочных наблюдателей. Потому вместе в двух миссиях будет работать 296 краткосрочных наблюдателей", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Е.Чолий добавил, что доклады обеих миссий будут представлены в заключительном отчете миссии ВКУ.

По словам главы миссии, наблюдатели ВКУ приедут из 17 стран. Кроме того, представители этой миссии будут наблюдать за голосованием на заграничных избирательных участках в дипломатических представительствах Украины в 24 странах.

Е.Чолий также добавил, что миссия ВКУ уже мобилизовала 122 долгосрочных наблюдателей.

"Долгосрочные наблюдатели работают в разных уголках Украины и наблюдают за СМИ в своих странах проживания на наличие каких-либо фактов дезинформации. Полученная в режиме онлайн информация проверяется на точность и классифицируется согласно источникам и тематике", - рассказал он.

Между тем глава миссии ВКУ сообщил, что наблюдатели встречались с представителями органов власти, экспертами в сфере медиамониторинга и коммуникации.

По словам Е.Чолия, есть опасения, что установление результатов голосования в первом туре президентских выборов, подача жалоб и рассмотрение их в судах, согласно законодательству, продлиться до дня голосования во втором туре.

Он пояснил, что у Центральной избирательной комиссии будет 10 дней на установление результатов голосования, 5 дней отведено на подачу жалоб в 6-й апелляционный административный суд относительно решения ЦИК, суд их должен рассмотреть в течение 2 дней.

Кроме того, предусмотрено 2 дня на апелляцию в Высшем кассационном административном суде, который также в течение двух дней должен будет принять решение.

"Если вы посчитаете все эти дни с 31 март. То есть 10 дней, плюс 5 и три раза по 2 дня – это 21 день. Если все инстанции будут решать вопросы до последнего дня, можно предположить, что решение Высшего кассационного административного суда могло бы выйти в день второго тура, а именно 21 апреля", - сказал глава миссии ВКУ.