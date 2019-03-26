Политика

14:26 26.03.2019

Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

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Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 27 марта намерена поднять вопросы установления режима тишины для осуществления ряда ремонтных работ, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская делегация в Минске завтра, в свою очередь, обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит 5 лет назад российскими оккупантами, из-за постоянных обстрелов не удавалось закончить реконструкцию, во время ремонтных работ в январе этого года были ранены рабочие. Вопрос Красногоровки завтра будем поднимать и на группах, и на ТКГ", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке во вторник.

Кроме того, по ее словам, будет озвучено требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое", которое украинская сторона открыла 24 марта.

Теги: #оос #ткг #геращенко #россия #украина #кпвв #режим_тишины
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