Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 27 марта намерена поднять вопросы установления режима тишины для осуществления ряда ремонтных работ, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Украинская делегация в Минске завтра, в свою очередь, обратится к РФ с требованием обеспечить режим тишины для окончания ремонта газопровода в Красногоровке. Об этом меня просили и местные жители, и власти. Газопровод был перебит 5 лет назад российскими оккупантами, из-за постоянных обстрелов не удавалось закончить реконструкцию, во время ремонтных работ в январе этого года были ранены рабочие. Вопрос Красногоровки завтра будем поднимать и на группах, и на ТКГ", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке во вторник.

Кроме того, по ее словам, будет озвучено требование к РФ немедленно предоставить гарантии режима тишины для реконструкции моста в Станице Луганской и разблокирования работы КПВВ "Золотое", которое украинская сторона открыла 24 марта.