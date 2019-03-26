"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

Общественное движение "Честно" намерено мониторить ход голосования на президентских выборах Украины в режиме онлайн

"Избиратели и журналисты смогут получать от "Честно" оперативные данные о ходе выборов в столице и десяти областях", - говорится в сообщении движения "Честно" во вторник.

Мониторингом будут охвачены, в частности, Винница, Житомир, Тернополь, Луцк, Харькова, Ивано-Франковск, Харьков, Полтава, Днепр и Запорожье.

Следить за мониторингом можно будет на сайте "chesno.org" под названием "Онлайн-марафон #ДеньВиборив". Онлайн-марафон будет дублироваться на странице "Честно" в Facebook за хэштегом #ДеньВиборив.

Редакция движения "Честно" будет работать без перерывов с 8:00 31 марта до 6:00 1 апреля.