Политика

12:48 26.03.2019

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

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Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

Военнослужащие Национальной гвардии Украины внесли значительный вклад в дело освобождения территорий Донбасса и поддержание порядка на освобожденных территориях, заявляют президент Украины Петр Порошенко.

"За мужество и героизм, образцовое выполнение боевых задач 1364 воина-гвардейца были отмечены высокими государственными наградами Украины. К сожалению, за отпор агрессору заплачена очень дорогая цена – в борьбе с врагом 184 гвардейца отдали свою жизнь за свободу и независимость нашего государства", - сказал П.Порошенко, выступая в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области во вторник.

Он отметил весомую роль Национальной гвардии в защите Украины.

"Отряды специального назначения, полки, бригады оперативного назначения – они внесли огромный вклад в освобождение 2/3 территории оккупированного Донбасса, наведение порядка на освобожденных территориях, противостояние попыткам дестабилизировать ситуации в разных регионах Украины", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что части Национальной гвардии Украины обеспечивают выполнение широкого спектра чрезвычайно важных задач – от охраны общественного порядка до охраны атомных электростанций и дипломатических представительств.

"Национальная гвардия – мощная сила, которая имеет современное оружие, технику и бойцы уверенно чувствуют себя в любой ситуации…. Сегодня в рядах (Национальной гвардии – ИФ) проходят службу более 20 тыс контрактников", - отметил П.Порошенко.

По словам президента, подразделения Национальной гвардии Украины по результатам многонациональных учений в 2018 году получили высокую оценку от представителей стран-участниц НАТО.

Теги: #оос #украина #нацгвардия #донбасс #президент #порошенко
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