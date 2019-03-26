Политика

12:14 26.03.2019

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

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Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Военнослужащие Национальной гвардии должны предотвратить попытки Российской Федерации сорвать президентские выборы в Украине, подчеркивает глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Моя первая обязанность как президента, как верховного главнокомандующего, как гаранта конституционных прав и свобод граждан - защитить волеизъявление украинского народа, а ваша обязанность, военнослужащих и патриотов, - предотвратить попытки сорвать выборы. Президента Украины будет избирать украинский народ, и мы сделаем все, чтобы это было прозрачно, в соответствии с законом", - сказал П.Порошенко в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в Киевской области во вторник.

Президент подчеркнул, что власти России хотят использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине.

"Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ) не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине. Речь идет уже не только о вмешательстве в выборы, чтобы обеспечить победу выгодных для Москвы кандидатов, речь идет об осуществлении целого плана срыва выборов, перевод их в формат внутреннего конфликта", - отметил глава государства.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Теги: #порошенко #россия #украина #выборы #преидент
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