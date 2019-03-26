Политика

12:09 26.03.2019

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

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Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

Президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в марте указал в е-декларации 83,5 млн грн дивидендов, полученных от своего инвестиционного фонда.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном положении, поданном в реестр е-деклараций 22 марта, П.Порошенко получил в общей сумме 38,5 млн грн дивидендов от ПАО "ЗНКИФ "Прайм Ессетс Кепитал", бенефициаром которого он является.

Кроме того, в сообщении, поданном в реестр деклараций 1 марта, глава государства указал 45 млн грн дивидендов, который поступили ему от этой же компании.

Почти 1 млн грн П.Порошенко получил в виде процентов от принадлежащего ему Международного инвестиционного банка.

Помимо этого, около 81 млн грн он получил в виде возврата стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

Теги: #президент #декларация #порошенко #украина #дивиденды
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