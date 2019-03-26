Политика

11:43 26.03.2019

ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

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ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

Европейский Союз предложил комитету Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы предложили комитету Верховной Рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Посол также выразил надежду на то, что сотрудничество с ЕС по линии макрофинансовой помощи не пострадает.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110). Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы.

Теги: #верховная_рада #законопроект #ес #мингарелли #украина #незаконное_обогащение
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