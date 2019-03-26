Политика

10:49 26.03.2019

Глава представительства ЕС в Украине констатирует противодействие проведению реформ в стране

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Глава представительства ЕС в Украине констатирует противодействие проведению реформ в стране

Реформы в Украине не происходят достаточно быстро, потому как сталкиваются с активным сопротивлением тех, кто борется за сохранение статус-кво, заявил глава Представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"В переходном периоде всегда происходит постоянная борьба между теми, кто пытается сохранить статус-кво и реформаторами. В Украине также есть эта борьба, но тут эта борьба намного активнее, чем в других странах переходного периода. Украина является одной из наибольших стран региона, поэтому те, кто за 25 лет смог сформулировать свои интересы в разрез интересам страны, борются за то, чтобы остановить или отсрочить процесс реформ. Поэтому не должно никого удивлять то, что процесс реформ тут не так быстр и линеен", - сказал он на ежегодном Конгрессе региональных советов по вопросам реформы в сфере правосудия во вторник в Киеве.

При этом посол подчеркнул, что ЕС на стороне реформаторов.

"Мы в ЕС, очевидно, на стороне реформаторов. Особенно, когда речь идёт о реформе системы правосудия. Мы продолжим тратить много времени, сил и ресурсов, чтобы поддержать вас в вашей борьбе за систему правосудия", - отметил дипломат.

Говоря о необходимых изменениях в сфере правосудия, Х.Мингарелли указал: "Нам необходимо обеспечить достойное исполнение новых процессуальных кодексов для того, чтобы гарантировать полную защиту обеих сторон там, где сегодня ещё так не происходит. Также чтобы продвигалась пробация, электронное правосудие и другое".

Теги: #мингарелли #ес #украина #реформы
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