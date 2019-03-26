Политика

10:36 26.03.2019

Глава Госслужбы качества образования Гурак указал в е-декларации 762,3 тыс. грн доходов за 2018 год

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Глава Госслужбы качества образования Гурак указал в е-декларации 762,3 тыс. грн доходов за 2018 год

Глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 762 тыс. 337 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, весь доход Р.Гурак в 2018 году составила заработная плата. Также он задекларировал 38 563 грн на банковских счетах, 15 тыс. долларов наличных средств и 125 тыс. долларов, которые он одолжил третьим лицам.

Р.Гурак владеет земельным участком 1 219 кв.м и недостроенным домом 293,2 кв.м в Гореничах Киевской области, двумя земучастками 1 297 и 5 009 кв.м и домом 58,1 кв.м в Вербовцах Ивано-Франковской области, земучастком 1 600 кв.м в Городенке Ивано-Франковской области и квартирой 180,5 кв.м в Киеве.

В его собственности находится автомобиль Mercedes-Benz GL 350 2010 года выпуска и в бесплатном пользовании Skoda Octavia A7 2016 года выпуска.

Теги: #доходы #образование #украина #руслан_гурак #декларация
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