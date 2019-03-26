Политика

07:39 26.03.2019

Сенатор Макконнелл заблокировал резолюцию, призывающую обнародовать доклад Мюллера

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Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл в понедельник заблокировал резолюцию, призывающую Минюст США опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Специальному прокурору и министерству юстиции следует позволить закончить свою работу в заданном порядке. На сегодняшний день генеральный прокурор выполнил свои обязательства в Конгрессе. Одно из этих обязательств заключается в том, что он намерен предоставить как можно больше информации", - заявил М.Макконнелл.

Он отметил, что в данный момент генеральный прокурор США Уильям Барр работает со спецпрокурором Р.Мюллером, чтобы определить, что в его докладе может быть обнародовано, а что нет.

В соответствии с правилами Сената США любой сенатор может попытаться провести голосование по законопроекту, резолюции или кандидатуре. Но, в свою очередь, любой сенатор может заблокировать эту просьбу.

Это второй раз, когда сенатор-республиканец заблокировал попытку лидера сенатского меньшинства демократа Чарльза Шумера принять резолюцию Палаты представителей об обнародовании доклада Р.Мюллера.

В первый раз данная резолюция, принятая единогласно в Палате представителей США, была заблокирована главой Судебного комитета Сената Линдси Грэмом.

Согласно резолюции, одобренной единогласно членами Палаты представителей США, к расследованию Р.Мюллера общественность проявляет огромный интерес. Резолюция призывает министерство юстиции полностью обнародовать доклад для Конгресса США.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору У.Барру.

В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Дональд Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Теги: #сша #доклад #мюллер #резолюция
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